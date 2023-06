Justiça Desportiva bane Ygor Catatau do futebol por esquema de manipulação de resultados

Defesa do atleta entrará com recurso; outros dois jogadores foram julgados

Ronald Felipe/Sampaio Corrêa Ex-jogador do Sampaio Corrêa joga no futebol iraniano e, por enquanto, poderá seguir atuando



A 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu pelo banimento de Ygor Catatau, ex-jogador do Sampaio Corrêa e do Vasco, em julgamento realizado nesta terça-feira, 6. Ele também foi multado em R$ 70 mil. Atualmente, o atleta atua no futebol iraniano. O atacante poderá seguir atuando fora do país, sem efeito da pena, pelo menos por enquanto. Ele é investigado por envolvimento em esquema de apostas. A defesa do atleta irá recorrer da decisão. O lateral Matheusinho, do Cuiabá, foi suspenso por 750 dias e multado em R$ 50 mil. Mesma pena aplicada ao zagueiro Paulo Sérgio, que ficará afastado dos gramados por 720 dias. Porém, o valor da multa será de R$ 70 mil. Cabe recurso em ambas decisões. Os auditores do STJD ainda absolveram Allan Godói, ex-jogador do Sampaio Corrêa, que atualmente joga pelo Operário-PR. Para os auditores, as provas eram insuficientes para comprovar a participação do jogador no esquema de manipulação e apostas esportivas.