Tiroteio em boate LGBTQIA+ deixa dois mortos na Noruega

Ataque aconteceu neste sábado (horário local) em um bar de Oslo; suspeito foi preso

Reprodução/ misterbandb Polícia ainda não sabe o motivo do tiroteio deste sábado em Oslo



No início deste sábado (horário local) em Oslo, capital da Noruega, um tiroteio em uma boate LGBTQIA+ deixou duas pessoas mortas e várias feridas gravemente, informou a polícia local em um tweet. Um suspeito foi preso nas proximidades do local. A emissora norueguesa NRK disse que o tiroteio aconteceu no London Pub, um popular bar frequentado pela população queer. Ainda não se sabe os motivos do tiroteio. A Noruega tem uma taxa de criminalidade muito baixa, em 2019 esse número foi de 0,52 por 100 mil habitantes enquanto no Brasil esse número é de 20,86 de acordo com levantamento do site countryeconomy.com.