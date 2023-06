Tiroteio em comemoração da vitória do Denver Nuggets na NBA deixa ao menos nove feridos

Três vítimas estavam em estado grave e as demais sofreram lesões sem risco de morte, afirmou o Departamento de Polícia

Reprodução/Twitter/@TheNBACentral Tiroteio na comemoração da vitória dos Nuggets na NBA



Ao menos nove pessoas ficaram feridas durante a comemoração da vitória dos Nuggets na NBA. O suspeito está sob custódia em Denver, nos Estados Unidos. Três vítimas estavam em estado grave e as demais sofreram lesões sem risco de morte, afirmou o Departamento de Polícia de Denver no Twitter. “As informações preliminares indicam que houve vários disparos durante uma briga que envolveu muitas pessoas”, disse a polícia. O incidente ocorreu a cerca de 1,6 quilômetro da Ball Arena, onde os Nuggets derrotaram o Miami Heat na segunda-feira. Torcedores comemoraram nas ruas o fim de uma espera de 47 anos pelo título da NBA. O campeão venceu o Miami Heat por 94-89 e fechou a série das Finais por 4-1. O suspeito pelos disparos também foi baleado, acrescentou o Departamento. Este foi um dos 290 ataques massivos a tiros registrados nos Estados Unidos neste ano, segundo o site Gun Violence Archive, uma organização não governamental que cataloga casos de violência armada no país. Com mais armas de fogo que habitantes, os Estados Unidos têm a taxa mais alta de mortes por uso de armas que qualquer outro país desenvolvido: 49.000 óbitos em 2021 e 45.000 no ano anterior.

*Com informações da AFP