Buracos causam ‘dor de cabeça’ a moradores e motoristas da Pompeia

Crateras na região quebram veículos e podem até mesmo causar acidentes

Reprodução/Jovem Pan News Moradores e motoristas sofrem com buracos no bairro da Pompeia, em São Paulo



Moradores e motoristas que trafegam pela Pompeia, em São Paulo, sofrem com os inúmeros buracos nas vias. A pior situação encontra-se na esquina das ruas Raul Pompeia e Padre Chico, local com alto fluxo de carros e ônibus. Para se ter ideia, a faixa de segurança foi tomada pelas crateras, que quebram veículos e podem até mesmo causar acidentes. O empresário Wladimir Benegas contou os perigos que viveu e presenciou andando no bairro. “Na esquina da Raul Pompeia com a Padre Chico tem um buraco que cresce a cada dia e já está há mais de quatro meses. Para fugir dos buracos, o único jeito é invadir a ciclofaixa. Com isso, quase presenciei um ciclista ser pego na mão dele em função dessa invasão na ciclofaixa. Inclusive, meses atrás perdi um pneu que bateu nesse buraco e rasgou”, comentou.

*Com informações do repórter Luiz Guerra.