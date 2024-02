Tiroteio em estação de metrô deixa 1 morto e cinco feridos em Nova York

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um tiroteio nesta segunda-feira, 12, em uma estação de metrô no condado do Bronx, em Nova York. A informação foi confirmada pela imprensa local. Uma das vítimas do ocorrido faleceu ao chegar no hospital. De acordo com o jornal New York Post, um dos feridos levou um tiro no rosto. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime e a arma também não foi encontrada. Em uma publicação no X (antigo Twitter), a Polícia de Nova York solicitou à população que evitasse a região entre as avenidas Inwood e Townsed, pois ocorria uma “investigação policial ativa”. “O tiroteio foi um incidente isolado, não há ameaça em curso. A polícia fornecerá atualização sobre o caso”, diz a publicação.

ATTENTION: At this time there is NO active shooter situation in the vicinity of Jerome Ave. and Mt. Eden Ave. in the #Bronx. The shooting that occurred was an isolated incident. There is no ongoing threat. @NYPD1stDep & NYPD execs will be providing an update to the ongoing… pic.twitter.com/HLzMmIiavo

— NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) February 13, 2024