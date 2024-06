Tiroteio em lanchonete deixa ao menos dois mortos e vários feridos nos EUA

Ataque ocorreu por volta das 11h30 locais (12h30 em Brasília) na loja Mad Butcher em Fordyce, uma cidade no condado de Dallas

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Tiroteiro nos EUA deixa nove pessoas baleadas



Ao menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, incluindo o suposto agressor e um policial, em um tiroteio ocorrido nesta sexta-feira (21) na lanchonete de um posto de gasolina no sul do Arkansas, nos Estados Unidos, informaram autoridades. O tiroteio ocorreu por volta das 11h30 locais (12h30 em Brasília) na loja Mad Butcher em Fordyce, uma cidade no condado de Dallas, onde o suposto agressor ficou gravemente ferido após ser baleado por policiais, segundo a Polícia Estadual do Arkansas. Ao todo, nove pessoas foram baleadas. Sete das vítimas dos tiros eram civis, segundo a polícia. Entre os feridos está um policial, mas sua vida não corre perigo. De acordo com testemunhas, o tiroteio ocorreu do lado de fora da loja e o atirador foi detido. A governadora do estado do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, disse em sua conta na rede social X que estava ciente do “trágico tiroteio” em Fordyce e que está em constante comunicação com a polícia estadual.

*Com informações da EFE