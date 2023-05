Tiroteio em shopping no Texas deixa ao menos nove mortos

Outras sete pessoas ficaram feridas, sendo três dela em estado crítico; polícia acredita que suspeito agiu sozinho

Stewart F. House / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Tiroteio ocorreu dentro do Allen Premium Outlets



Um tiroteio dentro do shopping Allen Premium Outlets, no Texas, Estados Unidos, neste sábado, 6, deixou ao menos nove mortos, segundo as autoridades. Outras sete pessoas ficaram feridas. A informação é foi divulgada pela Fox News. Algumas vítimas erma crianças de 5 anos de idade, segundo a CNN Internacional. Segundo o comandante do departamento de polícia do Texas, Brian Harvey, um policial estava no centro de compras quando o ataque começou, por voltas 15h30, no horário local. “Ele ouviu tiros e neutralizou o suspeito. Também chamou ambulâncias”, disse. O comandante acredita que o suspeito agiu sozinho. Greg Abbott clssificou o ataque como “uma tragédia indescritível”. O chefe do Departamento de Bombeiros de Allen, Jonathan Boyd, disse que entre as vítimas feridas, quatro estão estáveis e outras três em estado crítico. Sete pessoas morreram no local e outras duas não resistiram aos ferimentos e morreram na sequência. O Departamento de Polícia pediu para a população evitarem a área.

Law enforcement is on the scene at Allen Premium Outlets. An active investigation is underway. Please avoid the area until further update. — Allen Police Department (@Allen_Police) May 6, 2023

*De agências internacionais