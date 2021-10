Tiroteio em shopping nos Estados Unidos deixa ao menos dois mortos e quatro feridos

Homem agiu sozinho e foi capturado pelos policiais após o ocorrido na tarde desta segunda-feira

REUTERS/Shannon Stapleton Tiroteio em shopping aconteceu no início da tarde desta segunda-feira



Um tiroteiro registrado as 13h50 (horário local/ 16h50 no horário de Brasília) desta segunda-feira, 25, em um shopping em Boise, Idaho, nos Estados Unidos, deixou ao menos duas pessoas mortas e quatro feridos. Segundo a polícia local, o suspeito foi preso e ainda estão procurando por novas vítimas. O chefe de polícia de Boise, Ryan Lee, comentou que quando os oficiais chegaram ao local, trocaram tiros com o suspeito. “Houve uma troca de tiros que se seguiu logo depois, resultando no ferimento do policial, bem como na prisão do suspeito”, disse Lee em comunicado para a imprensa. “Não podemos, neste momento, falar com nenhuma motivação por trás disso”, afirmou o chefe de polícia. A prefeita de Boise, Lauren McLean, pediu ao público e à mídia que dessem privacidade às vítimas e suas famílias enquanto lidavam com o trauma do tiroteio.

Ela agradeceu aos policiais e socorristas. “Inúmeras pessoas se viram em uma situação que nunca teriam ou deveriam ter esperado”, disse McLean, elogiando os lojistas e outras pessoas no shopping por reagirem ‘tão rapidamente para cuidar das pessoas que estavam lá’. “Você mostrou em um momento difícil e caótico o quanto você se importa e o que está disposto a fazer para apoiar e cuidar de estranhos”, completou.