Tiroteio em shopping nos EUA deixa uma pessoa morta e outras feridas

Um tiroteio ocorreu neste sábado, 23, em um shopping em Ocala, na Flórida, Estados Unidos (EUA), às 15h40 (horário local) e deixou várias pessoas feridas. A informação foi confirmada pelas redes sociais do Departamento de Polícia de Ocala (OPD), que afirmou, também, que a situação foi contida pela polícia local. “O suspeito fugiu. O shopping está sendo evacuado neste momento. Pedimos as pessoas que evitem a região enquanto os policiais investigam”, disse o OPD. Pessoas que estavam no centro comercial foram conduzidas pela polícia para locais seguros. De acordo com a OPD, um homem foi morto e uma mulher foi levado ao hospital, mas não corre risco de vida. “Acreditamos que o tiroteio tenha sido planejado. No momento, estamos conduzindo uma segunda varredura no shopping para investigar o tiroteio”, disse o departamento, que também solicitou que as pessoas liguem para a polícia local caso possuam quaisquer informações.

One adult male was found deceased in a common area, and one woman was taken to the hospital and is being treated for non life threatening injuries.

We believe the shooter fled the area and is at large.

We also believe this shooting may have been targeted.

