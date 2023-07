Tiroteio em supermercado na Flórida deixa um morto e dois feridos

Identidades das vítimas e dos suspeitos ainda não foram divulgadas pela polícia; crime aconteceu na cidade de Florida City

Reprodução/Twitter @UrbanYap Tiroteio aconteceu dentro de unidade da rede Walmart na cidade de Florida cITY



Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas durante um tiroteio dentro de um supermercado em Flórida City, no Sudeste da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 19. A troca de tiros aconteceu dentro de uma unidade do Walmart e, segundo a imprensa local, um suspeito de ter participado do crime foi preso pela polícia, enquanto um possível segundo atirador sege sendo procurado. Os feridos foram transportados para hospitais próximos ao local do tiroteio, mas um deles precisou ser levado por via aérea devido à gravidade de seus ferimentos e não resistiu. Uma outra pessoa que caiu dentro da loja também ficou ferida e foi levada para um hospital. Imagens divulgadas pelos veículos locais mostram a polícia cercando a loja com dezenas de viaturas e escoltando os clientes para longe da confusão. Segundo o canal WPLG, um dos atiradores estaria usando o uniforme da loja. “Ouvi seis tiros. Todo mundo correu, e este homem caiu no lugar onde fazem as unhas e deram dois tiros no seu peito. O outro levou um tiro na perna”, disse uma das testemunhas ao canal. As identidades das vítimas e dos suspeitos ainda não foram divulgadas pelas autoridades, que investiga as causas dos crimes.

Currently, Multiple Law enforcements and other emergency personnel are on the scene to a shooting incident inside a Walmart in Florida City 🚨 pic.twitter.com/9NeZZG2D0G — UrbanYap (@UrbanYap) July 19, 2023

*Com informações da EFE