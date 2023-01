Tiroteio na Califórnia deixa seis mortos, incluindo um bebê de 6 meses

Polícia do condado de Tulare investiga possível briga entre gangues como motivo

Handout / @TulareSheriff twitter account / AFP Tiroteio em casa no condado de Tulare, na Califórnia, foi alvo de tiros



Um tiroteio ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 17, no município de Goshen, localizado no condado de Tulare, na Califórnia, deixou seis mortos, entre eles uma mãe de 17 anos e seu bebê de 6 meses, informaram as autoridades locais. O gabinete do Xerife do Condado de Tulare informou que o tiroteio ocorreu por volta das 3h30 (horário local, 8h30 de Brasília) na casa número 6800 da Harvest Road, um endereço que foi revistado na semana passada durante uma operação de tráfico de drogas. Os agentes encontraram duas pessoas sem vida na porta da casa, outra nas imediações e mais três em uma área próxima desta cidade de apenas 6 mil habitantes, localizada no centro do estado da Califórnia. As autoridades se deslocaram até a casa após receberem uma chamada de emergência de um dos vizinhos, avisando da possível presença de um atirador ativo, devido ao grande número de disparos que foram ouvidos. Por enquanto, a hipótese de que se trata de um evento isolado foi descartada e uma briga entre gangues é apontada como o principal motivo. A investigação continua aberta enquanto o Gabinete do Xerife de Tulare, ao qual foi solicitada a colaboração de qualquer vizinho com informações sobre o caso, continua a busca de dois suspeitos.

*Com informações da EFE