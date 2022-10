Tiroteio na Carolina do Norte deixa cinco mortos, entre eles um policial

Um homem atacou pessoas no bairro de East Raleigh usando uma espingarda de cano duplo; ele foi detido

EFE/EPA/VEASEY CONWAY Tiroteio aconteceu no estacionamento de uma loja de doces, na Carolina do Norte



Pelo menos cinco pessoas morreram, entre elas um policial que estava fora de serviço, em um novo tiroteio em massa ocorrido nos Estados Unidos, desta vez no estacionamento de uma loja de doces no bairro de East Raleigh, em Raleigh, capital do estado da Carolina do Norte, segundo informaram as autoridades locais. As forças de segurança afirmaram em uma coletiva de imprensa que outras duas pessoas ficaram feridas e que o principal suspeito, um homem que vestia roupa de camuflagem e portava uma espingarda de cano duplo, já foi detido. Diversas viaturas da polícia e uma ambulância chegaram às 17h30 (hora local; 18h30 em Brasília) no local do tiroteio e as autoridades demoraram cerca de três horas desde o recebimento do alerta até conseguir prender o suspeito. O governador da Carolina do Norte, o democrata Roy Cooper, disse no Twitter que conversou com a prefeita de Raleigh, Mary Ann Baldwin, e ordenou que as autoridades estaduais auxiliassem na investigação. Por sua parte, Baldwin declarou que esta quinta-feira é um dia “triste e trágico” para a cidade de Raleigh e pediu o fim da violência “sem sentido” nos EUA.

*Com informações da EFE