Trem com substância tóxica descarrila, e cerca de 2.000 moradores precisam deixar suas casas nos EUA

Acidente causou derramamento de cloreto de vinila, substância altamente inflamável e cancerígena

NTSB/Divulgação via Reuters Trem descarrila e substância tóxica vaza de vagões e queima nos EUA



Um trem descarrilou no início deste mês em East Palestine, Ohio, próximo da divisa com a Pensilvânia, nos Estados Unidos, e causou um grande derramamento de cloreto de vinila, substância altamente inflamável e cancerígena. Por conta disso, cerca de 2.000 moradores de localidades próximas foram obrigados a saírem de suas casas. Cerca de 50 vagões, dos 150 que compõem o trem, saíram do trilho na noite de 3 de fevereiro. Névoa e odores intensos foram registrados entre Ohio e Pensilvânia, após o cloreto de vinila, vazado, ter explodido e pegado fogo. O material pode ser mortal, causar queimaduras ou, se inalado, sérios danos ao pulmão. Inclusive, a companhia ferroviária Norfolk Southern advertiu que a operação poderia liberar vapores “mortais” caso inalados. Uma zona de evacuação com um raio entre 1,5 quilômetro (km) e 3,2 km seguiu vigente nos dias posteriores ao acidente. Além disso, as autoridades pediram às pessoas que vivem fora da área que permanecessem em casa e também anunciaram “por precaução” o fechamento de escolas próximas. As autoridades também pediram para cerca de 2.000 residentes que evacuassem suas casas. Três dias depois, equipes de emergência trabalharam para liberar a substância de cinco vagões que não vazaram ou queimaram. A atuação envolveu uma explosão e a queima controlada do produto. Contudo, gerou uma nova coluna de fumaça. Depois disso, o governo de Ohio liberou as famílias para voltarem as suas casas. No entanto, muitas seguem ainda fora com medo de se intoxicarem.