Tornado atinge sul da Califórnia em meio a tempestades

Estado é atingido por uma dúzia de fenômenos atmosférios nas últimas semana carregados de umidade do Pacífico

REUTERS/Matt Mills McKnight Funcionários de serviços públicos caminham em meio a destroços de árvores caídas após forte vendaval em Boulder Creek, Califórnia



Um tornado arrancou telhados e arrastou veículos em uma cidade do sul da Califórnia nesta quarta-feira, 22, enquanto uma tempestade atingia o oeste dos Estados Unidos, castigado por uma série de eventos climáticos. A massa de vento alcançou a cidade de Montebello, perto de Los Angeles, obrigando moradores a buscar abrigo. “Estava dirigindo, quando avistei esse tornado na minha frente e tive que voltar”, contou um comerciante ao canal de TV KTLA. “O tornado arrancou o telhado do prédio, os carros ficaram destruídos, foi um desastre.” Imagens mostraram o que parecia ser parte de um telhado voando sobre edifícios industriais. Outros registros aéreos registraram buracos em vários telhados, além de encanamentos e instalações torcidos ou quebrados, além de carros arrastados para longe de estacionamentos.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, sigla em inglês) informou que investiga o evento, que descreveu como “um tornado fraco”, além de outro em Carpinteria, mais ao norte. Os tornados são as tempestades mais violentas da natureza, segundo o serviço climático americano. Eles podem acarretar ventos de até 480 km/h e destruir um bairro em segundos. O serviço meteorológico estimou que os eventos tiveram rajadas de até 136 km/h. Eles ocorreram no segundo dia de uma tempestade que atinge a Califórnia com mais água e neve, derrubou árvores e deixou milhares de pessoas sem eletricidade. Alertas de inundação foram emitidos em várias comunidades, enquanto trechos de outras estavam debaixo d’água.

A Califórnia foi atingida por uma dúzia de fenômenos atmosféricos nas últimas semanas. Estes sistemas meteorológicos carregados de umidade procedentes do Pacífico despejaram camadas de neve e atingiram com chuvas torrenciais regiões do oeste que sofreram por duas décadas com uma seca histórica. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas, causadas pela ação do homem, agravam esses fenômenos extremos, tornando os períodos de seca mais intensos, e os de chuva, mais úmidos.