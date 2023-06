Trabalhador é sugado por turbina de avião em aeroporto dos EUA

Agência reguladora de transporte investiga o incidente; porta-vozes da Delta, empresa dona da aeronave, disseram que estão cooperando com as autoridades

Cor Gaasbeek/Pixabay Estados Unidos investiga morte de trabalhador que foi sugado por turbina de avião



Um funcionário de um aeroporto no Texas, nos Estados Unidos, morreu após ser sugado pelo motor de um avião. A aeronave da companhia Delta pousou na sexta-feira, 23, na cidade de San Antonio vindo de Los Angeles. Ela seguia para o portão de embarque com um motor ligado “quando um trabalhador foi sugado”, disse o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, sigla em inglês) em um comunicado. Neste domingo, 25, a agência reguladora dos transportes nos Estados Unidos informou que investiga o incidente. “O NTSB está coletando informações sobre o incidente”, disse. O trabalhador era funcionário da Unifi Aviation, empresa contratada pela gigante aérea para suas operações terrestres, segundo a mídia local. Porta-vozes da Delta disseram à rádio KENS 5, de San Antonio, que a empresa está “cooperando com as autoridades enquanto inicia sua investigação”. A Unifi Aviation indicou que trata-se de “um trágico acidente” fora dos procedimentos habituais de sua atividade. Na quarta-feira, a companhia aérea regional Piedmont Airlines – uma subsidiária da American Airlines – foi multada em US$ 15.625 (cerca de R$ 75 mil reais na cotação atual) pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) – outro órgão regulador – pela morte de um trabalhador da equipe em solo em um incidente semelhante ocorrido no ano passado.