Dallagnol retorna ao Brasil: ‘Para a tristeza da esquerda’

Deputado cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral viajou aos Estados Unidos para participar de um evento acadêmico da Acton University

Reprodução/Instagram/@deltandallagnol 'Pra tristeza da esquerda histérica, eu voltei', escreveu em seu perfil no Twitter



O ex-deputado federal Deltan Dallagnol retornou ao Brasil e provocou adversários em suas redes sociais. Cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-procurador da Operação Lava Jato viajou aos Estados Unidos no dia 18 de junho e voltou ao país no sábado, 24, segundo compartilhou em seu perfil no Twitter. “Na volta ao Brasil, fiquei surpreso: Não tinha ninguém da ‘esquerda democrática’ pra me prender no aeroporto por meu grande crime: prender seus corruptos de estimação”, escreveu. Dallagnol havia viajado para participar de um evento acadêmico da Acton University. “Eu não fugi, não, do Brasil por dois motivos. O primeiro motivo é óbvio: para fugir, eu teria que estar sendo procurado pela Justiça pela prática de crimes, no meu caso não tem nada disso. Agora, o segundo motivo é o mais importante: jamais vou desistir do Brasil”, disse em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.