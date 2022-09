Tradicional cerimônia da Troca de Guardas no Palácio de Buckingham é cancelada

Evento que atrai turistas em Londres estava marcado para ocorrer na manhã da próxima sexta-feira; líderes políticos do Reino Unido expressam preocupação com a saúde da rainha Elizabeth II

EFE/EPA/NEIL HALL Tradicional troca de guardas programada para a manhã da sexta-feira, 9,no Palácio de Buckingham foi cancelada



A tradicional cerimônia da Troca da Guarda, que deveria acontecer fora do Palácio de Buckingham, em Londres, no Reino Unido, na manhã da próxima sexta-feira, 9, foi cancelada nesta quinta-feira, 8, após a rainha Elizabeth II ser colocada em observação médica, e seus familiares serem chamados para perto dela. Uma placa foi colocada em uma área da frente do palácio, onde acontecem os icônicos treinos, para informar aos turistas que está cancelado. No entanto, o sinal foi posteriormente removido pelos funcionários. As informações são da rede de pública de rádio e televisão do Reino Unido BBC. Aqueles que visitam o local costumam ir no momento da troca para presenciar e fazer registros do tradicional movimento. O cancelamento ocorre antecipadamente de maneira simbólica, já que a rainha não está no Palácio de Buckingham, residência oficial da monarca, em Londres, mas no castelo de Balmoral, nas Escócia. Na manhã desta quinta, os portões de Balmoral estão sob uma atmosfera sombria, com passagem de alguns carros nas últimas horas. A residência tem sido um dos lugares favoritos da rainha e dizem que ela nunca fica mais feliz do que quando fica lá. Debilitada, a rainha quebrou protocolos recentemente, não tendo recebido a nova primeira-ministra Liz Truss, líder do Partido Conservador, no Palácio de Buckingham, como ocorre tradicionalmente. Para evitar o deslocamento, a recepção ocorreu no próprio castelo de Balmoral. Nesta quinta, diversos líderes políticos, incluindo a primeira-ministra, já expressaram preocupação com o estado de saúde da rainha.