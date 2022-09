Ministros do STF comentam atos do 7 de setembro e falam sobre democracia

Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes se manifestaram sobre o Bicentenário da Independência do Brasil

Valter Campanato/Agência Brasil Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília



Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes e Cármen Lúcia, estiveram na cidade do Porto, em Portugal, para participar do Fórum Independência com a Integração Brasil-Europa, nesta quarta-feira, 7. Gilmar Mendes refutou a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil, afirmou que o que ocorre no país é apenas um estresse eleitoral e defendeu que quem ganhar as eleições obterá um mandato. O magistrado também comentou declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro (PL) e classificou o discurso do mandatário como “caça aos inimigos” e apelativo. Cármen Lúcia foi mais enfática e alertou para o que tem ocorrido em várias partes do mundo com a ascensão de governos populistas e autoritários: “Em vários espaços no mundo o germe, o vírus da autocracia e da tirania brota de novo”. O ministro Alexandre de Moraes comentou as celebrações do 7 de setembro em sua rede social. “O Bicentenário de nossa Independência merece ser comemorado com muito orgulho e honra por todos os brasileiros e brasileiras, pois há 200 anos demos início a construção de um Brasil livre e a histórica marcha pela concretização de nosso Estado Democrático de Direito”, escreveu o magistrado.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina