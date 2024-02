Dois jovens são indiciados após tiroteio no desfile do Super Bowl

Tragédia ocorreu ao final da celebração da vitória dos Chiefs, que atraiu milhares de pessoas às ruas

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP De acordo com a investigação, a violência teria ocorrido como resultado de uma briga entre pessoas que estavam no local



Dois adolescentes foram indiciados nesta sexta-feira, 16, em Kansas City, nos Estados Unidos. Eles estão ligados ao tiroteio ocorrido após uma celebração do Super Bowl em homenagem ao Chiefs, que venceu o campeonato no último domingo. A identidade dos menores não foi revelada, mas eles foram levados a um centro de denteção e estão sendo acusados de posse de arma e desacato. “Esperam-se acusações adicionais no futuro”, disse um comunicado divulgado pelo tribunal. Uma locutora de rádio mexicana, de 43 anos, morreu e outras 22 pessoas ficaram feridas, a maioria delas crianças e adolescentes. Os disparos ocorreram ao final do desfile, que atraiu milhares de pessoas para celebrar a vitória dos Chiefs. De acordo com a investigação, a violência teria ocorrido como resultado de uma briga entre pessoas que estavam no local. Três pessoas chegaram a ser presas, mas uma delas já foi liberta.

*Com informaçõe da AFP