Trem de passageiros descarrila em Taiwan e causa a morte de 50 pessoas

Acidente pode ser tido causado por um caminhão que derrapou de uma encosta próxima e atingiu a comitiva em movimento, fazendo com que os vagões se chocassem contra a parede de um túnel

EFE/EPA/Hualien Speedy News Alguns passageiros tiveram que andar por cima dos vagões para conseguir sair de dentro do túnel onde o trem saiu dos trilhos



Um trem que transportava 490 passageiros descarrilou em Taiwan nesta sexta-feira, 2. As autoridades locais afirmam que pelo menos 50 pessoas morreram e 156 ficaram feridas, sendo que 69 tiveram que ser levados a hospitais da região para receber atendimento médico. Entre as vítimas fatais estariam o maquinista e um cidadão francês, enquanto dois cidadãos japoneses teriam se machucado. A comitiva estava viajando com destino à cidade de Taitung quando saiu dos trilhos dentro de um túnel em Hualien, fazendo com que vários dos oito vagões colidissem com as paredes da galeria. O descarrilamento pode ser tido causado por um caminhão que derrapou de uma encosta próxima e atingiu o trem em movimento. Fotos que circulam nas redes sociais mostram os passageiros andando por cima do trem para conseguir sair do túnel. Através do seu perfil oficial no Twitter, o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, garantiu que os “serviços de emergência foram totalmente mobilizados para resgatar e ajudar os passageiros e funcionários ferroviários afetados”. O trem estaria excepcionalmente cheio porque nesse final de semana acontece o feriado nacional do “Dia da Varrição do Túmulo”, quando os taiwaneses costumam viajar para prestar homenagens aos seus familiares falecidos. Além disso, o acidente aconteceu em um destino turístico do país, o Parque Nacional Taroko.