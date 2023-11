Três jovens palestinos são baleados em Vermont, nos EUA

Polícia local afirma que ataque pode ter sido motivado por crime de ódio; jovens falavam em árabe antes de serem baleados

Al Jazeera Media Network Os três jovens são estudantes de universidades renomadas nos EUA e possuem ascendência árabe



Três jovens palestinos foram baleados próximo ao campus de uma universidade em Vermont, nos Estados Unidos, no sábado, 25. De acordo com a mídia local, os estudantes de 20 anos estavam caminhando para celebrar o feriado de Ação de Graças com suas famílias quando o incidente aconteceu. De acordo com as investigações, é possível entender que Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid e Tahseen Ahmed foram vítimas de crime de ódio. Eles estavam conversando em árabe e dois deles estavam vestindo o keffiyeh, lenço tradicional árabe, quando foram atacados pelo suspeito. Ele disparou ao menos quatro tiros de pistolas, que atingiram duas vítimas no torso e outra em extremidades inferiores, e logo em seguida fugiu do local. Enquanto autoridades faziam buscas pela região no domingo, 26, um homem de 48 anos chamado Jason J. Eaton foi preso por suspeita de ter cometido o crime. O policial Jon Murad, responsável pela investigação, afirmou que “dado o momento, não é possível olhar para o incidente sem acreditar que a motivação não tenha sido crime de ódio”. O Comitê Árabe-Americano Anti-Discriminação divulgou um comunicado no fim de semana afirmando que “há razão para acreditar que o tiroteio ocorreu porque as vítimas são de origem árabe”. O ataque ocorre semanas após um garoto muçulmano de apenas seis anos ter sido esfaqueado vítima de islamofobia no país.

*Com informações da Al Jazeera Media