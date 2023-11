Hospital indica que refém idosa libertada por Hamas corre risco de vida

Diretor do hospital israelense Soroka afirmou que Elma Avraham, de 84 anos, está com saúde em estado crítico

Menahem Kahana/AFP Reféns foram liberados após acordo entre Israel e Hamas



A refém israelense Elma Avraham, de 84 anos, sequestrada pelo movimento extremista palestino Hamas em 7 de outubro e libertada neste domingo (26), foi hospitalizada em estado crítico. Segundo o hospital israelense Soroka, a vida da idosa corre perigo. “Ela está sendo tratada em nosso serviço de emergência, devido à grave falta de atendimento médico durante seu cativeiro nas últimas semanas nas mãos do Hamas”, declarou Shlomi Codish, diretor do hospital Soroka, no sul de Israel, à imprensa. “Sua vida está em perigo e ela será transferida para a unidade de terapia intensiva, onde esperamos estabilizar e melhorar seu estado”, acrescentou. Avraham, que seguia a profissão de artista, foi sequestrada pelo grupo terrorista em sua casa, no kibutz Nahal Oz. Segundo seu filho, Uri Rawitz, com quem ela havia falado pela manhã, a idosa não conseguiu trancar a porta do quarto seguro de sua casa. Uri Rawitz recebeu depois uma foto de sua mãe sendo levada de moto por combatentes armados junto com outra refém. Elma Avraham faz parte do grupo de 17 reféns, 14 deles israelenses, libertados neste domingo, após sete semanas de cativeiro, no terceiro dia da trégua na guerra entre o Hamas e Israel.

*Com informações da AFP.