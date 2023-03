Três pessoas morrem e quatro ficam feridas em avalanche no Canadá

Número de mortos em decorrência dos deslizamentos subiu para 12, segundo informações da polícia canadense

Reprodução/Pixabay Segundo informações da polícia, 12 pessoas morreram por conta dos deslizamentos de neve em montanhas no Canadá



Três esquiadores estrangeiros morreram em uma avalanche no Canadá nesta quinta-feira, 2. A tragédia ocorreu nas montanhas rochosas de Kootenay, no oeste do país. Segundo informações da polícia local, subiu para 12 o número de mortos por deslizamentos de neve neste temporada. A identidade das vítimas não foi revelada. De acordo com informações da AFP, quatro pessoas, incluindo um guia, ficaram feridas, quando um grupo de 10 pessoas ficou preso do meio-dia de quarta-feira na área de Panama Mountain Resort, a 160 quilômetros a oeste de Calgary. A informação é do cabo da Real Polícia Montada Canadense, James Grandy, em um e-mail encaminhado à agência de notícias. Os feridos foram transferidos a um hospital na região de Invermere, alguns em estado grave.

O inverno deste ano no hemisfério norte é considerado um dos piores em vítimas fatais. Entre as vítimas, estão dois policiais, que não estavam em serviço no momento da tragédia, e dois irmãos. Um alerta chegou a ser emitido pela ONG Avalanche Canadá no início de janeiro sobre os riscos de “avalanches grandes e destruidoras” por conta da instabilidade da cobertura de neve.

*Com informações da AFP