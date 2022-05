Tribunal ucraniano condena mais dois soldados russos por crimes de guerra

Alexander Bobykin e Alexander Ivanov pegaram 11 anos e meio de prisão; esse é o terceiro julgamento realizado de mais de 12 mil investigações abertas pelo Ministério Público da Ucrânia

A Ucrânia condenou a 11 anos e meio de prisão dois soldados russos nesta terça-feira, 31. Alexander Bobykin e Alexander Ivanov foram declarados culpados de violar os usos e costumes da guerra após o julgamento que estava sendo realizado há semanas, informou a agência Interfax-Ucrânia que também relatou que os dois reconheceram totalmente sua culpa e declararam estarem arrependidos. Eles foram acusados de bombardear com lança-mísseis múltiplos duas localidades da região de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

No dia 23 de maio, outro soldado russo já tinha sido condenado. O sargente Vadim Shishimarin foi considerado culpado de crimes de guerra e assassinato premeditado. Ele admitiu durante o julgamento que matou um civil de 62 anos nos primeiros dias da ofensiva russa no nordeste da Ucrânia. De acordo com o Ministério Público ucraniano, o país abriu mais de 12 mil investigações por crimes de guerra desde o início da invasão russa.