Trump aciona Justiça para impedir FBI de analisar documentos apreendidos

Ex-presidente dos Estados Unidos pede que análise das certidões apreendidas em sua casa somente poderá ocorrer após a nomeação de um perito independente para acompanhamento dos trabalhos

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Donald Trump teve sua casa como alvo de um processo de busca e apreensão



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ingressou com um pedido na Justiça norte-americana nesta segunda-feira, 22, para que o Departamento de Investigação Federal, conhecido como FBI, não realize a análise dos documentos apreendidos em sua residência após uma busca e apreensão em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida. A solicitação impetrada pelo político foi apresentada em um tribunal em West Palm Beach, no mesmo Estado. De acordo com o republicano, o processo continuaria apenas após a nomeação de um perito independente para que este supervisione os trabalhos dos agentes federais. “Não se pode permitir que a política afete a administração da justiça. O presidente Donald Trump é claramente o favorito nas primárias presidenciais republicanas de 2024 e nas eleições gerais de 2024, caso decida concorrer”, sustenta parte do documento.