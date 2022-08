Trump acusa FBI de roubar três passaportes de sua casa na Flórida

Ex-presidente teve sua casa como alvo de busca e apreensão em Mar-a-Lago, na Flórida; Departamento de Justiça solicitou a ação após argumentar que o republicano violou a Lei de Espionagem

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump se manifestou sobre a operação de busca e apreensão do FBI em sua residência em Mar-a-Lago



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou o seu perfil na rede social Truth Social nesta segunda-feira, 15, para acusar o Departamento Federal de Investigação (FBI) de “roubar” seus passaportes durante a ação de busca e apreensão realizada o dia 8 de agosto em sua casa na Flórida. “Wow. Na operação do FBI em Mar-a-Lago eles roubaram meus três passaportes (um deles vencido) junto com todas as outras coisas. Esse é um ataque a um político oponente em um nível nunca visto antes no nosso país. Terceiro Mundo”, declarou o republicano. No dia em questão, o FBI apreendeu 11 documentos considerados confidenciais – três secretos e quatro ultrassecretos -, além de 30 itens em 20 caixas com pastas de fotos e notas manuscritas. O pedido para que a ação de busca e apreensão pelo FBI fosse realizado partiu do Departamento de Justiça (órgão semelhante ao Ministério da Justiça no Brasil) após um pedido do juiz Bruce Reinhart, que acusou Trump de violar a Lei de Espionagem. Trump também é investigado por um possível envolvimento com a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021.