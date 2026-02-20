Trump afirma que decisão da Suprema Corte lhe permite ‘destruir um país, mas não taxar’

O presidente americano também afirmou que tem um ‘plano B’ para contornar a deliberação

DOUG MILLS / POOL /AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos Esatados Unidos, Donald Trump, disse que a decisão da Suprema Corte americana em derrubar as tarifas de importação determinadas por ele lhe permite “destruir um país, mas não taxar”.

Em discurso na Casa Branca o republicano também disse que está profundamente desapontado e se sente envergonhado pelos minsitros da Suprema Corte “não fazerem o que precisa ser feito”.

A Suprema Corte, de maioria conservadora, decidiu por seis votos a três, afirmando que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês) “não autoriza o presidente a impor tarifas”.

Embora Trump tenha usado tarifas como instrumento de pressão e negociação por muito tempo, ele fez uso sem precedentes dos poderes econômicos de emergência ao retornar à presidência no ano passado para impor novas tarifas a praticamente todos os parceiros comerciais dos EUA.

Essas tarifas incluíam tarifas “recíprocas” sobre práticas comerciais que Washington considerou desleais, além de conjuntos separados de tarifas direcionadas a importantes parceiros como México, Canadá e China, devido ao tráfico de drogas e à imigração.

A Corte observou na sexta-feira que “se o Congresso tivesse a intenção de conferir o poder distinto e extraordinário de impor tarifas” com a IEEPA, “teria feito isso expressamente, como tem feito consistentemente em outras leis tarifárias”.

*Em atualização