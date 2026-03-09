Trump afirma que guerra no Irã está ‘praticamente encerrada’

Republicano garantiu que conflito está ‘muito avançado’ em relação ao cronograma de quatro a cinco semanas que havia sido estabelecido anteriormente

DOUG MILLS / POOL / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa para a nação na Sala de Recepção Diplomática da Casa Branca



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9) que a guerra contra o Irã está “praticamente encerrada”, já que o Irã já não tem “marinha” nem “comunicações” nem “força aérea”. “Seus mísseis se reduziram a alguns disparos dispersos. Seus drones estão sendo destruídos por toda parte, inclusive sua produção”, declarou. “Olhando bem, não lhes resta nada. Não resta nada em sentido militar”, acrescentou.

A declaração foi dada em entrevista ao canal CBS, onde acrescentou que o conflito está “muito avançado” em relação ao cronograma de quatro a cinco semanas que havia sido estabelecido anteriormente. A fala do republicano também vem no mesmo dia em que o Pentágono afirmou que os Estados Unidos “mal começaram a lutar”.

Quando perguntado se acreditava que a guerra poderia terminar em breve, Trump disse à CBS: “O fim só está claro para mim, para mais ninguém”.

O conflito começou no dia 28 de fevereiro. Inicialmente o líder norte-americano havia informado que o conflito duraria entre 4 a 5 semanas, se necessário. “Não será difícil”, acrescentou Trump. “Temos quantidades enormes de munição. Sabe, temos munição armazenada em todo o mundo, em diferentes países.”, disse Trump no dia 2 de março, dois dias após o início da guerra.

Nesta segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e compartilhou suas propostas para uma solução rápida para a guerra do Irã, disse o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, a repórteres. Os líderes também discutiram o conflito ucraniano e a situação na Venezuela no contexto da situação do mercado petrolífero global, disse Ushakov.

Queda do Petróleo

A declaração de Trump já gerou impacto imediato no petróleo que caiu nas negociações eletrônicas após o fechamento. Por volta das 19h45 GMT (16h45 no horário de Brasília), o preço do barril de Brent, referência internacional, caía 5,20%, para 87,87 dólares, em relação ao preço de fechamento, alguns minutos antes. O West Texas Intermediate (WTI) perdia 7,47%, para 84,11 dólares. Os preços dispararam nos últimos dez dias, diante das dificuldades de abastecimento a partir do Oriente Médio devido ao conflito.

*Com informações da AFP