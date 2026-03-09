Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump afirma que guerra no Irã está ‘praticamente encerrada’

Trump afirma que guerra no Irã está ‘praticamente encerrada’

Republicano garantiu que conflito está ‘muito avançado’ em relação ao cronograma de quatro a cinco semanas que havia sido estabelecido anteriormente

  • Por Jovem Pan
  • 09/03/2026 17h45 - Atualizado em 09/03/2026 18h06
DOUG MILLS / POOL / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa para a nação na Sala de Recepção Diplomática da Casa Branca Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa para a nação na Sala de Recepção Diplomática da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9) que a guerra contra o Irã está “praticamente encerrada”, já que o Irã já não tem “marinha” nem “comunicações” nem “força aérea”. “Seus mísseis se reduziram a alguns disparos dispersos. Seus drones estão sendo destruídos por toda parte, inclusive sua produção”, declarou. “Olhando bem, não lhes resta nada. Não resta nada em sentido militar”, acrescentou.

A declaração foi dada em entrevista ao canal CBS, onde acrescentou que o conflito está “muito avançado” em relação ao cronograma de quatro a cinco semanas que havia sido estabelecido anteriormente. A fala do republicano também vem no mesmo dia em que o Pentágono afirmou que os Estados Unidos “mal começaram a lutar”.

Quando perguntado se acreditava que a guerra poderia terminar em breve, Trump disse à CBS: “O fim só está claro para mim, para mais ninguém”.

O conflito começou no dia 28 de fevereiro. Inicialmente o líder norte-americano havia informado que o conflito duraria entre 4 a 5 semanas, se necessário. “Não será difícil”, acrescentou Trump. “Temos quantidades enormes de munição. Sabe, temos munição armazenada em todo o mundo, em diferentes países.”, disse Trump no dia 2 de março, dois dias após o início da guerra.

Nesta segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e compartilhou suas propostas para uma solução rápida para a guerra do Irã, disse o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, a repórteres. Os líderes também discutiram o conflito ucraniano e a situação na Venezuela no contexto da situação do mercado petrolífero global, disse Ushakov.

Queda do Petróleo 

A declaração de Trump já gerou impacto imediato no petróleo que caiu nas negociações eletrônicas após o fechamento. Por volta das 19h45 GMT (16h45 no horário de Brasília), o preço do barril de Brent, referência internacional, caía 5,20%, para 87,87 dólares, em relação ao preço de fechamento, alguns minutos antes. O West Texas Intermediate (WTI) perdia 7,47%, para 84,11 dólares. Os preços dispararam nos últimos dez dias, diante das dificuldades de abastecimento a partir do Oriente Médio devido ao conflito.

*Com informações da AFP

