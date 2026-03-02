Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump defende ataque no Irã e prevê de quatro a cinco semanas de ataques

Trump defende ataque no Irã e prevê de quatro a cinco semanas de ataques

Republicano também afirmou que a “grande onda” de ataques ainda está por vir na guerra contra o Irã

  • Por Jovem Pan
  • 02/03/2026 16h29 - Atualizado em 02/03/2026 16h38
SAUL LOEB / AFP donald trump (1) Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma cerimônia de entrega da Medalha de Honra no Salão Leste da Casa Branca

Em seu primeiro posicionamento oficial desde o ataque ao Irã no final de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os ataques podem durar mais de um mês. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o republicano apontou que Washington e Tel-Aviv pretendem manter os ataques ao Irã por “quatro a cinco semanas”, se necessário.

“Não será difícil”, acrescentou Trump. “Temos quantidades enormes de munição. Sabe, temos munição armazenada em todo o mundo, em diferentes países.”

Trump também afirmou que a “grande onda” de ataques ainda está por vir na guerra contra o Irã. “Ainda nem começamos a atingi-los com força. A grande onda ainda nem chegou. A grande onda está chegando em breve”, afirmou. “Acho que está indo muito bem. Temos as melhores forças armadas do mundo e estamos usando-as”, acrescentou.

Sucessores de Khamenei

O presidente dos Estados Unidos afirmou não saber quem será a próxima liderança iraniana, mas que os iranianos “talvez tenham sorte e consigam alguém que saiba o que está fazendo”. Segundo Trump, 49 líderes iranianos foram mortos durante os ataques.

Ele também disse que tentou negociar com o regime iraniano, mas que não conseguiu chegar a um acordo sobre o enriquecimento de urânio. “Eles tinham todo aquele material enriquecido. Consideraram refazer o processo lá, mas estava em tão mau estado que a montanha basicamente desabou”, afirmou.

Durante a ligação de aproximadamente seis minutos, Trump disse que tinha “três ótimas opções” para liderar o Irã, embora tenha se recusado a nomeá-las. No domingo, dia 1º, o principal funcionário de segurança nacional do Irã, Ali Larijani, disse que um comitê interino administraria o país até que um sucessor para o líder supremo fosse escolhido.

O presidente apresentou uma variedade de visões, muitas vezes inconsistentes, de como um novo governo poderia se formar após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, que governou o país por mais de três décadas até ser morto em um ataque aéreo no sábado.

EUA e Israel x Irã

Os EUA e Israel bombardearam o Irã na madrugada deste sábado (28). Em retaliação, o governo iraniano disparou mísseis e drones contra o território israelense.

A operação conjunta começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, após ataques que Israel classificou como preventivos. Pouco depois, o presidente Donald Trump utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa em vídeo anunciando operações de combate dos EUA no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

“Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele será seu. Esta será provavelmente a única chance que vocês terão por gerações”, disse Trump. Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais.

