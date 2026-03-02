Trump defende ataque no Irã e prevê de quatro a cinco semanas de ataques

Republicano também afirmou que a “grande onda” de ataques ainda está por vir na guerra contra o Irã

SAUL LOEB / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma cerimônia de entrega da Medalha de Honra no Salão Leste da Casa Branca



Em seu primeiro posicionamento oficial desde o ataque ao Irã no final de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os ataques podem durar mais de um mês. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o republicano apontou que Washington e Tel-Aviv pretendem manter os ataques ao Irã por “quatro a cinco semanas”, se necessário.

“Não será difícil”, acrescentou Trump. “Temos quantidades enormes de munição. Sabe, temos munição armazenada em todo o mundo, em diferentes países.”

Trump também afirmou que a “grande onda” de ataques ainda está por vir na guerra contra o Irã. “Ainda nem começamos a atingi-los com força. A grande onda ainda nem chegou. A grande onda está chegando em breve”, afirmou. “Acho que está indo muito bem. Temos as melhores forças armadas do mundo e estamos usando-as”, acrescentou.

Sucessores de Khamenei

O presidente dos Estados Unidos afirmou não saber quem será a próxima liderança iraniana, mas que os iranianos “talvez tenham sorte e consigam alguém que saiba o que está fazendo”. Segundo Trump, 49 líderes iranianos foram mortos durante os ataques.

Ele também disse que tentou negociar com o regime iraniano, mas que não conseguiu chegar a um acordo sobre o enriquecimento de urânio. “Eles tinham todo aquele material enriquecido. Consideraram refazer o processo lá, mas estava em tão mau estado que a montanha basicamente desabou”, afirmou.

Durante a ligação de aproximadamente seis minutos, Trump disse que tinha “três ótimas opções” para liderar o Irã, embora tenha se recusado a nomeá-las. No domingo, dia 1º, o principal funcionário de segurança nacional do Irã, Ali Larijani, disse que um comitê interino administraria o país até que um sucessor para o líder supremo fosse escolhido.

O presidente apresentou uma variedade de visões, muitas vezes inconsistentes, de como um novo governo poderia se formar após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, que governou o país por mais de três décadas até ser morto em um ataque aéreo no sábado.

EUA e Israel x Irã

Os EUA e Israel bombardearam o Irã na madrugada deste sábado (28). Em retaliação, o governo iraniano disparou mísseis e drones contra o território israelense.

A operação conjunta começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, após ataques que Israel classificou como preventivos. Pouco depois, o presidente Donald Trump utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa em vídeo anunciando operações de combate dos EUA no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

“Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele será seu. Esta será provavelmente a única chance que vocês terão por gerações”, disse Trump. Desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais.