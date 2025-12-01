Trump afirma que já sabe quem substituirá Powell no comando do Fed

Questionado se seria Kevin Hassett, o principal assessor econômico da Casa Branca, presidente norte-americano não quis desmentir

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que já decidiu quem será o substituto do atual presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), Jerome Powell, cujo mandato termina no próximo mês de maio e que tem sido criticado em múltiplas ocasiões pelo republicano por não acelerar o corte das taxas de juros.

Trump confirmou a bordo do Air Force One, durante seu retorno a Washington vindo da Flórida, que já tem um nome. “Eu sei quem vou escolher, sim”, comentou o presidente, que não quis desmentir quando um jornalista perguntou se seria Kevin Hassett, o principal assessor econômico da Casa Branca.

O presidente americano disse que anunciará “em breve” o substituto de Powell, cujo mandato termina em maio de 2026, depois de ter sido nomeado para chefiar o banco emissor pelo próprio Trump em 2018 e renovado pelo presidente democrata Joe Biden.

Após assumir o poder em janeiro deste ano, Trump tem criticado constantemente Powell por não acelerar a redução das taxas de juros para estimular a economia, algo que o chefe da política monetária tem resistido, argumentando que a cautela sobre o rumo da inflação e o mercado de trabalho é necessária para não descarrilar a recuperação econômica e a desinflação após a pandemia.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, declarou recentemente que Trump provavelmente faria o anúncio do substituto de Powell antes do Natal e que a decisão está agora limitada a cinco candidatos fortes.

Hassett, diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, soa como um dos possíveis escolhidos, juntamente com o governador do Federal Reserve, Christopher Waller.

O Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed (FOMC) se prepara para sua última reunião do ano em 9 de dezembro, depois que Powell reduziu as expectativas de um novo corte no preço do dinheiro em outubro, devido à falta de consenso dentro da instituição, ao medo de reativar a alta inflação e à falta de novos dados por conta da paralisação de 40 dias do governo que terminou no último dia 12.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert