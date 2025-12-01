PSDB vai à Justiça contra Lula após pronunciamento em rede nacional

Partido acusa presidente de antecipar campanha de 2026 ao anunciar isenção do Imposto de Renda e busca ressarcimento de gastos com a transmissão

Reprodução / Governo Federal Presidente Lula durante pronunciamento à nação neste domingo (30)



O PSDB anunciou que entrará com uma ação judicial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em decorrência do pronunciamento feito em cadeia nacional de rádio e televisão neste domingo (30). A cúpula do partido alega que o mandatário utilizou a estrutura oficial do governo para promover sua pré-candidatura à reeleição em 2026, desviando-se do caráter institucional e informativo exigido para esse tipo de comunicação.

A decisão de acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi confirmada por lideranças tucanas, incluindo o deputado federal e recém-eleito presidente da sigla, Aécio Neves. Segundo o parlamentar, o discurso de Lula não se limitou a prestar contas ou informar a população, mas assumiu o formato de uma peça publicitária com viés eleitoral.

“Em nenhum momento ele falou como chefe de Estado ou de governo. Falou como candidato à reeleição. Não foi uma fala institucional, mas uma peça publicitária de pré-campanha”, afirmou Aécio.

Pedido de ressarcimento

Além de denunciar a suposta propaganda antecipada, a ação do PSDB solicitará que o PT ou o próprio presidente ressarçam os cofres públicos pelos custos da transmissão. “Foi um programa eleitoral gratuito. Aí gera um problema para a democracia: a vantagem de quem está no poder”, completou Aécio Neves.

A isenção do IR é vista por analistas políticos como um dos pilares da estratégia do governo para a disputa eleitoral de 2026. A medida também contempla descontos progressivos para faixas salariais entre R$ 5.000 e R$ 7.350, buscando ampliar a aprovação popular do governo em um momento estratégico.