Musk critica ‘ingratidão’ de Trump: ‘Sem mim, teria perdido as eleições’

O magnata da tecnologia Elon Musk acusou nesta quinta-feira (5) seu antigo aliado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de demonstrar “ingratidão” e disse que, sem seu apoio, o republicano “teria perdido as eleições” que o levaram de volta à Casa Branca. “Sem mim, Trump teria perdido as eleições, os democratas teriam controlado a Câmara dos Representantes e os republicanos teriam ficado em 51 a 49 no Senado”, publicou Musk na rede social X, da qual é proprietário. O homem mais rico do mundo, que gastou pelo menos US$ 250 milhões na campanha para reeleger Trump, demonstrou seu descontentamento em resposta às palavras do presidente, que nesta quinta-feira expressou “decepção” com o sul-africano por seus comentários contra seu controverso plano fiscal e orçamentário, agora em debate no Senado.

Pouco depois, na mesma conversa na rede social, Musk escreveu “que ingratidão” diante da perplexidade de seus milhões de seguidores, que perguntaram ao bot de inteligência artificial da plataforma Grok o que estava acontecendo. O que desencadeou o desentendimento entre os outrora próximos colaboradores foi o chamado por Trump como “Grande e belo projeto de lei”, que, segundo estimativas do Escritório Orçamentário do Congresso, aumentará a dívida do país em US$ 2,4 trilhões durante a próxima década. Musk já havia dito que a aprovação da proposta pela Câmara dos Representantes “prejudicava” seu trabalho como assessor do governo e líder do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) para reduzir o desperdício de recursos federais.

O magnata se despediu do cargo de funcionário temporário do governo na última sexta-feira, em uma cerimônia no Salão Oval, onde Trump e Musk trocaram elogios mútuos.

Musk desmentiu Trump

O empresário Elon Musk o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que ninguém lhe mostrou o plano fiscal promovido pelo republicano e que já foi aprovado pela Câmara dos Representantes. “Falso. Eles não me mostraram esse projeto de lei uma única vez e ele foi aprovado no meio da noite tão rápido que quase ninguém no Congresso conseguiu sequer lê-lo!”, declarou o dono do X (ex-Twitter), ao reagir à declaração que o mandatário havia feito pouco antes no Salão Oval com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.

Musk acompanhou sua mensagem com um trecho do discurso de Trump no qual este último se disse “muito decepcionado” com as censuras do empresário. “Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se vai continuar assim. Fiquei surpreso (…) Estou muito decepcionado porque Elon conhecia os meandros do projeto de lei melhor do que qualquer outra pessoa”, declarou Trump à imprensa.

Musk chamou esta semana o projeto de lei fiscal e orçamentária de Trump de “abominação nojenta” e criticou os deputados do Partido Republicano que já votaram a favor na Câmara, acusando-os de cometer um “erro”. O projeto de lei começou a ser aprovado esta semana no Senado, onde os republicanos também são maioria.

Apelidada por Trump de “o grande e belo projeto de lei”, a proposta busca estender o alívio fiscal de seu primeiro mandato e acrescentar promessas de campanha, como incentivos fiscais para gratificações, horas extras e compras de carros fabricados no país. “Em toda a história da civilização, nunca houve uma legislação grande e bonita. Todo mundo sabe disso! Ou você tem uma lei grande e feia ou uma lei magra e bonita”, reiterou Musk no X.

Trump atribuiu hoje o descontentamento de Musk à intenção de eliminar o crédito fiscal para carros elétricos, algo que ele acredita que o empresário estava ciente. “Enfim. Mantenham os cortes aos incentivos para veículos elétricos e energia solar no projeto de lei, mesmo que não se toque nos subsídios para petróleo e gás (que injusto!), mas removam a montanha de lixo nojento do projeto de lei”, acrescentou Musk.

