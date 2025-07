Trump ameaça Rússia com tarifa de 100% caso não chegue a acordo com Ucrânia em 50 dias

Presidente americano fez esses comentários no início de uma reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, no Salão Oval da Casa Branca, nesta segunda-feira

EFE/EPA/YURI GRIPAS/POOL Nas últimas semanas, Trump ameaçou repetidamente impor novas sanções à Rússia



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira impor uma tarifa de aproximadamente 100% aos produtos procedentes da Rússia caso o presidente russo, Vladimir Putin, não chegue a um acordo de paz com a Ucrânia em até 50 dias. Trump fez esses comentários no início de uma reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, no Salão Oval da Casa Branca. “Uma das razões pelas quais você (Rutte) está aqui hoje é porque estou muito insatisfeito com a Rússia”, disse Trump, que nas últimas semanas expressou crescente frustração com a recusa de Putin em interromper o bombardeio da Ucrânia. “Vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias. Tarifas de cerca de 100%, que chamaríamos de tarifas secundárias”, acrescentou.

As tarifas secundárias são taxas impostas a outros países ou entidades que comercializam com uma nação sancionada, neste caso a Rússia. Durante a reunião com Rutte, Trump também deve finalizar a entrega à Ucrânia de sofisticados sistemas antimísseis Patriot que, de acordo com o presidente dos EUA, seriam pagos pela União Europeia (UE). Os comentários de Trump marcam uma mudança de tom em relação a Putin, de quem ele havia tentado se aproximar quando assumiu o cargo, em 20 de janeiro, com o objetivo de chegar a um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. Quando o presidente dos EUA anunciou uma série de sanções contra grande parte do mundo em abril, ele excluiu a Rússia com o argumento de que o país já estava sob pesadas sanções financeiras.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ponto de virada ocorreu em 3 de julho, durante uma ligação telefônica entre os dois líderes, na qual Putin disse a Trump que não desistiria de seus objetivos na Ucrânia, o que enfureceu o presidente dos EUA. Nas últimas semanas, Trump ameaçou repetidamente impor novas sanções à Rússia se não houver progresso em um acordo, mas ainda não tinha detalhado um valor específico de tarifa.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias