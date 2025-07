O Trump está muito mais preocupado com valores e liberdade do que com a economia, diz Bolsonaro à Jovem Pan

Ex-presidente nega ser o responsável pela tarifa de 50% imposta pelos EUA ao Brasil e diz que Casa Branca deseja uma eleição presidencial limpa em 2026

Eduardo F. S. Lima/Ato Press/Estadão Conteúdo "Justiça tira da cédula eleitoral aquelas pessoas que não interessam para o sistema", disse Bolsonaro



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem se defendido das acusações de ser o responsável pela taxação de 50% anunciada pelo governo Trump. Em conversa com o titular desta coluna, Bolsonaro disse que Trump está muito mais preocupado com liberdade do que com a economia. “O Trump está muito mais preocupado com valores e liberdade do que com a economia. O Brics o tempo todo batendo na tecla de uma nova moeda”, disse o ex-presidente.

O ex-chefe do Palácio do Planalto também aponta que Trump deseja uma eleição limpa, tendo ele [Bolsonaro] participando do processo eleitoral em 2026. “O que Trump quer? Que todos participem da eleição. A Justiça tira da cédula eleitoral aquelas pessoas que não interessam para o sistema. Eu estou fora, o Eduardo, meu filho, praticamente está fora, faltam tirar a Michelle, minha esposa. Tudo que não interessa a eles querem tirar,” apontou Bolsonaro.

O ex-presidente agradeceu em publicação nas redes sociais na última segunda-feira (7) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defendeu o político brasileiro, chamando os processos judiciais contra ele de “perseguição” e “caça às bruxas”. Bolsonaro afirmou que recebeu a nota de Trump com “muita alegria” e que o presidente americano também enfrentou “perseguição política”.

Nesta segunda-feira, Bolsonaro disse à Jovem Pan que Trump “joga pesado nessa questão da liberdade de expressão”. Bolsonaro também confirmou à Jovem Pan ter passado pelo menos quatro horas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo ele, o aliado teve, sim, uma reunião com o encarregado de serviços da embaixada americana, mas o ex-presidente negou ter participado. “Tarcísio tem a agenda dele, eu tenho a minha e temos a nossa”, concluiu.

