Trump anuncia criação do ‘Gold Card’ por US$ 5 milhões para obtenção da cidadania americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou na última terça-feira (26) um novo programa que introduz o “cartão ouro” de residência, com um custo de US$ 5 milhões. Este cartão permitirá que os compradores tenham a possibilidade de se tornarem cidadãos americanos. O “Trump gold card” funcionará de maneira semelhante ao green card, substituindo o visto EB-5, que exige um investimento mínimo de US$ 1 milhão em uma empresa que contrate pelo menos 10 funcionários.

De acordo com Trump, a iniciativa visa atrair indivíduos ricos e bem-sucedidos, que, ao se estabelecerem nos Estados Unidos, contribuirão com seus gastos, gerarão empregos e pagarão impostos. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, anunciou que o programa começará a operar em duas semanas e não exigirá mais que os investidores façam aportes em empresas ou criem postos de trabalho.

O presidente também destacou que seu governo poderia emitir até 10 milhões de cartões ouro, o que ajudaria a diminuir a dívida pública do país. Ele descreveu essa nova abordagem como uma forma mais sofisticada de facilitar a cidadania para pessoas com recursos e habilidades.

Trump ainda afirmou que a implementação do projeto não requer a aprovação do Congresso, mesmo que a Constituição dos Estados Unidos atribua ao Legislativo a responsabilidade de regular as condições para a cidadania. “É como um green card, mas mais sofisticado. É um caminho para a cidadania para pessoas ricas, pessoas com muito talento”, declarou o presidente.

