Trump anuncia morte de guarda nacional baleada perto da Casa Branca

Presidente disse que o outro ‘jovem está lutando por sua vida, está muito mal’

DREW ANGERER/AFP Atentado aconteceu nesta quarta-feira (26)



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (27) a morte de Sarah Beckstrom, um dos dois integrantes da Guarda Nacional baleados ontem perto da Casa Branca, e disse que o outro jovem soldado ferido continua “lutando por sua vida”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental […] uma pessoa muito respeitada, jovem e bonita, que começou seu serviço em junho de 2023, destacada em todos os aspectos, acaba de nos deixar. Já não está entre nós”, indicou o mandatário republicano durante um discurso televisionado. “O outro jovem está lutando por sua vida. Está muito mal”, disse Trump.

*Com informações da AFP