Trump anuncia morte de guarda nacional baleada perto da Casa Branca

Presidente disse que o outro ‘jovem está lutando por sua vida, está muito mal’

  • Por Jovem Pan
  • 27/11/2025 22h07
DREW ANGERER/AFP Policiais atentado Casa Branca Atentado aconteceu nesta quarta-feira (26)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (27) a morte de Sarah Beckstrom, um dos dois integrantes da Guarda Nacional baleados ontem perto da Casa Branca, e disse que o outro jovem soldado ferido continua “lutando por sua vida”.

“Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental […] uma pessoa muito respeitada, jovem e bonita, que começou seu serviço em junho de 2023, destacada em todos os aspectos, acaba de nos deixar. Já não está entre nós”, indicou o mandatário republicano durante um discurso televisionado. “O outro jovem está lutando por sua vida. Está muito mal”, disse Trump.

*Com informações da AFP

