Trump anuncia nova reunião com Xi e fala em ‘avanços’ na negociação sobre TikTok

Líder chinês, por sua vez, pede que a disputa sobre a propriedade da rede social nos Estados Unidos seja resolvida pelas ‘regras do mercado’

Montagem/CHARLY TRIBALLEAU e Ludovic MARIN / AFP Trump anuncia uma próxima reunião com Xi Jinping, após uma conversa telefônica entre ambos



O presidente Donald Trump anunciou, na sexta-feira (19), uma próxima reunião com o mandatário chinês, Xi Jinping, após uma conversa telefônica entre ambos, na qual, segundo o líder americano, houve “avanços” sobre o futuro da rede social TikTok. Xi, por sua vez, pediu a Trump que a disputa sobre a propriedade do TikTok nos Estados Unidos seja resolvida pelas “regras do mercado”, de acordo com a versão da ligação divulgada por Pequim.

A conversa foi “muito produtiva” e abordou comércio, a guerra na Ucrânia e o tráfico de fentanil, a droga que afeta os Estados Unidos, explicou Trump através de sua rede Truth Social.

Ambos os líderes se reunirão na cúpula de países da Ásia e do Pacífico (Apec) na Coreia do Sul, no final de outubro, e Trump viajará à China no início do próximo ano. “O presidente Xi também virá aos Estados Unidos no momento adequado”, acrescentou.

Xi reafirmou que a ligação foi “positiva e construtiva”, mas ressaltou que é necessário “evitar medidas unilaterais de restrição do comércio para não colocar em risco os avanços conseguidos em diferentes ciclos de negociações”, reportaram a televisão CCTV e a agência de notícias Xinhua.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Trump afirmou posteriormente, em um ato no Salão Oval, que Xi “aprovou” o acordo durante o diálogo telefônico, mas depois acrescentou: “Precisamos assiná-lo.” A China não confirmou nenhum acordo.

A chamada entre ambos foi a segunda desde a posse de Trump em janeiro, mas a terceira no ano. Em 5 de junho, o magnata republicano disse que Xi o havia convidado para ir à China, e ele também propôs uma visita similar para que seu par chinês visitasse os Estados Unidos.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert