Trump anuncia que seu advogado, Rudy Giuliani, está com Covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu advogado pessoal e ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, de 76 anos, testou positivo para o novo coronavírus. Trump compartilhou a notícia no Twitter. “Rudy Giuliani, melhor prefeito da história de Nova York e que trabalhou de forma incansável para desmascarar a eleição mais corrupta da história dos Estados Unidos, testou positivo para o vírus chinês. Melhore logo, Rudy, vamos continuar!”, escreveu Trump, sem abandonar uma expressão que já motivou queixas de Pequim. Não ficou claro no tuíte do presidente onde Giuliani está sendo tratado ou se ele está atualmente em quarentena.

Horas antes de Trump publicar o tuíte, Giuliani participou do programa Sunday Morning Futures, da Fox News, na qual ele repetiu as falsas alegações de fraude eleitoral. Giuliani não respondeu aos pedidos para comentar a notícia neste domingo, 6. Não está claro por que o anúncio foi feito pelo presidente. Desde a eleição presidencial, Giuliani tem viajado pelo país desafiando os resultados das urnas e a integridade do próprio sistema eleitoral. Durante grande parte de suas viagens, Giuliani foi visto sem máscara e desrespeitando as diretrizes de distanciamento social.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020