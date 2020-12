Ivanka Trump é interrogada por uso irregular de fundos em evento

A filha do presidente dos Estados Unidos teria usado dinheiro de uma organização sem fins lucrativos para fazer uma festa da posse de seu pai no Trump International Hotel

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL Ivanka Trump é fotografada com o marido, Jared Kushner, ao retornar à Casa Branca após feriado de Ação de Graças



Nesta terça-feira, 1, Ivanka Trump foi interrogada pela Procuradoria-Geral do Distrito de Columbia. O intuito era investigar se os fundos da entidade sem fins lucrativos “58º Comitê Inaugural Presidencial” foram utilizados no evento da posse de Donald Trump em janeiro de 2017. O grupo teria gasto US$ 300 mil em um evento no Trump International Hotel, em Washington, organizado por três filhos do presidente dos Estados Unidos, Ivanka, Eric e Donald Trump Jr. A questão é que a legislação do país determina que uma organização sem fins lucrativos não pode usar o seu dinheiro em benefício de empresas ou pessoas privadas. Por esse motivo, a Procuradoria-Geral está acusando a família Trump de usar a verba em benefício dos negócios familiares e pede um ressarcimento de US$ 1 milhão. A primeira-dama Melania Trump também foi intimada a depor.

*Com informações de agências internacionais