Trump anuncia sanções contra Cuba e ameaça quem negociar com o país

As medidas são a mais recente investida de uma campanha do governo Trump para exercer forte pressão sobre Cuba

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou na sexta-feira novas sanções contra Cuba, visando um amplo conjunto de pessoas no país governado por comunistas e ameaçando bancos estrangeiros que trabalham com elas.

As medidas são a mais recente investida de uma campanha do governo Trump para exercer forte pressão sobre Cuba, que está em meio a uma grande crise econômica depois que os Estados Unidos cortaram o fluxo de petróleo da Venezuela.

Em uma ordem executiva, Trump disse que imporia sanções a pessoas envolvidas em amplos setores da economia cubana, que é dirigida pelo governo.

Trump terá como alvo pessoas conhecidas por “operar ou ter operado nos setores de energia, defesa e material relacionado, metais e mineração, serviços financeiros ou segurança da economia cubana, ou qualquer outro setor da economia cubana”, conforme determinado pelo governo dos EUA, dizia a ordem.

Também dizia que teria como alvo autoridades cubanas julgadas por terem se envolvido em “graves abusos dos direitos humanos” ou corrupção.

As pessoas listadas não poderão visitar os Estados Unidos, afirmou.

Os Estados Unidos aplicarão sanções a quaisquer instituições financeiras estrangeiras que negociem com as pessoas visadas pela nova ordem, dizia o texto.

As sanções ocorrem apesar de movimentos em direção ao diálogo entre os dois países, com altos funcionários dos EUA visitando a ilha para conversas em abril.

O Secretário de Estado, Marco Rubio, um cubano-americano e crítico ferrenho de Havana, tem pedido repetidamente por mudanças profundas em Cuba.

Trump tem cogitado assumir o controle da nação insular, que fica a 145 quilômetros (90 milhas) da Flórida e está sob um embargo comercial quase contínuo dos EUA desde que Fidel Castro liderou uma revolução comunista em 1959.