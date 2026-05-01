Casa Branca se recusa a comentar sobre negociações com o Irã

“Não fornecemos detalhes sobre conversas privadas. O presidente Trump deixou claro que o Irã nunca deve se dotar de armas nucleares e as negociações continuam para garantir a segurança nacional a curto e longo prazo dos Estados Unidos”, declarou Anna Kelly, porta-voz adjunta do Executivo americano

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A Casa Branca rejeitou, nesta sexta-feira (1º), fazer comentários sobre uma nova proposta de negociações do Irã. “As conversas continuam”, afirmou uma porta-voz do governo.

“Não fornecemos detalhes sobre conversas privadas. O presidente Trump deixou claro que o Irã nunca deve se dotar de armas nucleares e as negociações continuam para garantir a segurança nacional a curto e longo prazo dos Estados Unidos”, declarou Anna Kelly, porta-voz adjunta do Executivo americano, em uma declaração transmitida à AFP.

“A República Islâmica enviou na noite de quinta-feira o texto de sua última proposta ao Paquistão, mediador nas conversações com os Estados Unidos”, informou a agência oficial iraniana Irna, sem dar mais detalhes.