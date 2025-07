Índice de confiança do consumidor nos EUA sobe a 97,2 em julho

Resultado superou as previsões de especialistas, que esperavam um crescimento mais modesto, atingindo apenas 95,5

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, conforme divulgado pelo Conference Board, registrou um aumento em julho, alcançando 97,2, em comparação aos 95,2 do mês anterior. A informação foi publicada nesta terça-feira (29). Esse resultado superou as previsões de especialistas da FactSet, que esperavam um crescimento mais modesto, atingindo apenas 95,5.

No que diz respeito ao índice de expectativas, que reflete as previsões dos consumidores sobre renda, mercado de trabalho e condições de negócios a curto prazo, houve um avanço significativo, subindo de 69,9 para 74,4.

Em contrapartida, o índice que mede as condições atuais, que avalia a percepção dos consumidores sobre o cenário atual do mercado de trabalho e dos negócios, apresentou uma leve queda, passando de 133 em junho para 131,5 em julho.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA