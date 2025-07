Trump assinará megapacote fiscal nesta sexta-feira

Após ter sido aprovado pela Câmara dos Representantes, texto chegará ao escritório do presidente dos EUA a tempo de que a ratificação coincida com Dia da Independência do país; cerimônia acontecerá às 17h

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL Trump vinha insistindo há dias que queria ratificá-lo neste 4 de julho



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará nesta sexta-feira (4) seu megapacote fiscal que, após ter sido aprovado pela Câmara dos Representantes nesta quinta-feira, chegará a seu escritório a tempo de que a ratificação coincida com o Dia da Independência do país (4 de julho). A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse à imprensa que a cerimônia de assinatura acontecerá às 17h (horário local).

O plano fiscal e orçamentário promovido pelo presidente americano recebeu a primeira aprovação da Câmara dos Representantes em 22 de maio e, após a aprovação no Senado em 1º de julho com o voto de desempate do vice-presidente, JD Vance, voltou à primeira casa hoje e obteve a autorização final. O projeto de lei recebeu ressalvas do Partido Republicano pelo impacto que os cortes previstos podem ter em planos médicos como o Medicaid e em seus próprios distritos eleitorais.

Em 2026, haverá eleições de meio de mandato presidencial, nas quais toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado serão renovados, e a posição dos congressistas a respeito do projeto pode ter grande peso nesse pleito. Trump vinha insistindo há dias que queria ratificá-lo neste 4 de julho e havia ameaçado com represálias aos republicanos que se opusessem.

A bancada republicana podia ter, no máximo, três votos contrários à proposta, que não impediriam a aprovação, e no fim apenas dois de seus integrantes votaram contra: Thomas Massie, representante pelo Kentucky, e Brian Fitzpatrick, pela Pensilvânia.

*Com informações da EFE