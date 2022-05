Trump ataca ex-secretário dos EUA após ser acusado de incitar bombardeio no México: ‘Fraco e ineficaz’

Mark Esper, antigo chefe da pasta de Defesa norte-americana, alegou que o ex-presidente sugeriu bombardear o território mexicano para acabar com cartéis de drogas

EFE/EPA/Erin Schaff / Archivo Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump é acusado por ex-membro do governo de incitar bombardeios no México



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou após ser acusado por seu ex-secretário de Defesa, Mark Esper, de sugerir que as Forças Armadas norte-americanas realizassem um bombardeio no México para inibir ações de narcotraficantes. Em resposta a uma emissora local, o ex-mandatário afirmou que seu comandado era “fraco e totalmente ineficaz, um peso leve e uma figura de proa”. Trump alegou ainda que demitiu Esper pois o mesmo era “incapaz de liderar”. Questionado sobre as acusações de incitar envio de mísseis no território mexicano, o republicano alegou que não comentaria sobre o caso.

Recentemente, Mark Esper alegou em seu livro e em entrevistas que Trump desejava bombardear o México e alegava que ninguém identificaria o autor dos ataques. “Eu achei que era fantasiosos porque óbvio que seríamos nós”, alegou o ex-membro do governo. Esper também revelou em seu livro que Trump defendia a ideia de atirar em manifestantes durante os atos contra a morte de George Floyd, em maio de 2020. Segundo conta em seu livro ‘Um Juramento Sagrado’ (A Sacred Oath, na tradução livre), o ex-presidente teria dito: “Você não pode simplesmente atirar neles? Atira nas pernas deles ou alguma coisa assim”.