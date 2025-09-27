Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump autoriza envio de tropas para Portland em nova ofensiva contra imigração

Trump autoriza envio de tropas para Portland em nova ofensiva contra imigração

Presidente dos Estados Unidos amplia uso das Forças Armadas em território nacional e promete ‘força total’ diante de críticas de líderes locais

  Por Jovem Pan
  27/09/2025 16h31
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a neta Kai Trump, filha de Donald Trump Jr., no gramado sul da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou neste sábado (27) o envio de tropas para Portland, no noroeste do país. A medida faz parte do polêmico uso das Forças Armadas em território nacional para reforçar sua ofensiva contra a imigração ilegal. No início de setembro, Trump já havia ameaçado enviar a Guarda Nacional para a cidade, a maior do estado do Oregon. O republicano já mobilizou militares em Los Angeles e Washington em situações anteriores.

Em mensagem publicada na rede Truth Social, Trump afirmou: “A pedido da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, instruo o secretário da Guerra, Pete Hegseth, a disponibilizar todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e as instalações do ICE [Serviço de Imigração e Controle de Alfândega] atacadas pela Antifa e outros terroristas nacionais.”

O presidente acrescentou que autorizou o uso de “força total”, sem detalhar o que isso significaria. Nem o prefeito Keith Wilson nem a governadora Tina Kotek, ambos do Partido Democrata, comentaram a decisão neste sábado. Um dia antes, porém, Wilson havia criticado a presença de agentes federais em escritórios de imigração na cidade: “Não pedimos que viessem. Estão aqui sem precedentes nem razão”, disse, classificando o envio de militares como “espetáculo” e “distração”.

Desde o retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump tem colocado o combate à imigração ilegal como prioridade, descrevendo a situação como uma “invasão” de “criminosos estrangeiros”. O ICE é um dos principais instrumentos dessa política.

Cidades-santuário

Portland é considerada uma “cidade-santuário”, termo usado para localidades que não colaboram com autoridades federais de imigração. Esse tipo de postura tem gerado atritos entre governos locais democratas e a Casa Branca. Nos últimos meses, o Departamento de Justiça abriu processos contra os estados de Illinois, Nova York e Colorado, além das cidades de Los Angeles e Chicago.

Também houve episódios de violência. Na semana passada, um homem atacou uma instalação do ICE em Dallas, deixando um detento morto e dois feridos. Foi o terceiro ataque em menos de três meses no Texas, estado que faz fronteira com o México. Portland, em especial, tem sido palco frequente de manifestações contra a repressão à imigração ilegal. Durante o primeiro mandato de Trump (2017–2021), a cidade concentrou protestos intensos, principalmente após o assassinato de George Floyd, em 2020.

Conflito político

Na segunda-feira (22), Trump assinou um decreto classificando o movimento Antifa — formado por grupos antifascistas — como organização terrorista. A medida foi adotada dias depois do assassinato do ativista ultraconservador Charlie Kirk, em 10 de setembro. Embora a motivação do crime ainda não tenha sido esclarecida, aliados de Trump culparam a esquerda pelo que chamam de “terrorismo interno”.

Críticos alertam que a decisão pode abrir brecha para criminalizar protestos e reprimir opositores em nome da segurança nacional. “Estamos presenciando uma insurreição terrorista nacional contra o governo federal”, escreveu o assessor de Trump, Stephen Miller, na rede X, prometendo “usar todos os recursos necessários”.

Escalada militar

A nova decisão de Trump reforça uma estratégia de militarização de cidades americanas. Duas semanas atrás, ele autorizou o envio da Guarda Nacional a Memphis (Tennessee), alegando aumento da criminalidade. Em junho, tropas foram mobilizadas em Los Angeles, e em agosto, em Washington. Trump também já ameaçou enviar militares federais para Chicago, Nova York e Baltimore.

*Com informações da AFP
Publicado por Felipe Cerqueira

