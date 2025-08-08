Trump anuncia encontro com Putin no dia 15 de agosto e menciona ‘troca de territórios’

Não há detalhes sobre quais regiões estariam envolvidas; segundo as autoridades russas, o local foi escolhido por sua neutralidade simbólica e pela proximidade geográfica entre os dois países

EFE/ Mauri Ratilainen Anúncio ocorre após semanas de intensa movimentação diplomática,



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que se reunirá com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no próximo dia 15 de agosto, no Alasca, para discutir um possível acordo de paz que encerre a guerra na Ucrânia. O Kremlin confirmou oficialmente a realização do encontro poucas horas depois do anúncio, classificando a reunião como um “passo importante” para a retomada do diálogo direto entre Washington e Moscou. Segundo as autoridades russas, o local foi escolhido por sua neutralidade simbólica e pela proximidade geográfica entre os dois países.

Em declaração a jornalistas, Trump mencionou que a proposta em negociação inclui uma “troca de territórios” entre Kiev e Moscou, mas não forneceu detalhes sobre quais regiões estariam envolvidas. A ofensiva russa contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, já deixou dezenas de milhares de mortos e destruiu cidades inteiras. Moscou exige a anexação de quatro regiões parcialmente ocupadas — Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson —, além da Crimeia, tomada em 2014, e a garantia de que a Ucrânia não se junte à Otan nem receba armamentos ocidentais. Kiev, por sua vez, rejeita essas condições e insiste na retirada total das tropas russas, reforço militar de aliados e garantias de segurança.

Segundo Trump, a reunião no Alasca será “a tão esperada” retomada do diálogo presencial com Putin — a primeira desde junho de 2019. O Kremlin considerou “lógico” o local escolhido, destacando a curta distância que separa a Rússia e o Alasca pelo estreito de Bering. O assessor presidencial Yuri Ushakov afirmou que a delegação russa “apenas atravessará o estreito” para participar da cúpula e indicou que Moscou convidou Trump para visitar a Rússia após o encontro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O anúncio ocorre após semanas de intensa movimentação diplomática, incluindo ligações de Putin com os líderes da China e da Índia, além da visita do enviado americano Steve Witkoff ao Kremlin. A China elogiou a retomada do diálogo e ressaltou que “questões complexas não têm soluções simples”. Washington, por outro lado, mantém a ameaça de novas sanções contra Moscou e tarifas a países que ampliem laços comerciais com a Rússia. Enquanto líderes trocam mensagens sobre a paz, os combates seguem na linha de frente, com o Exército russo mantendo bombardeios e ofensivas em território ucraniano.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira