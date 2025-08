Trump chama Putin de ‘cara durão’, mas demonstra impaciência e diz que submarinos estão perto da Rússia

Presidente dos EUA acreditava em acordo sobre guerra, ‘mas, de repente, bombas começaram a cair’; tensão aumentou após republicano reagir a uma polêmica fala de Dmitry Medvedev

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter ordenado o envio de dois submarinos nucleares para áreas próximas da Rússia após declarações consideradas ameaçadoras do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. A revelação foi feita em entrevista à emissora Newsmax, exibida na noite de sexta-feira (1º). “Enviei dois submarinos nucleares para a região. Só quero ter certeza de que as palavras dele são apenas palavras, nada além disso”, disse Trump. Questionado se as embarcações estavam mais próximas do território russo, respondeu: “Sim, estão mais próximas da Rússia”.

A fala do republicano foi uma reação à ameaça feita por Medvedev, que mencionou o sistema soviético de retaliação nuclear automática conhecido como “Mão Morta”. Trump criticou a postura do político russo: “Ele não deveria ter dito isso. Tem uma boca solta”. Na mesma entrevista, o presidente americano também voltou a comentar sua frustração com o atual líder russo, Vladimir Putin. Trump disse ter tido “ótimas conversas” com o chefe do Kremlin e que acreditava na possibilidade de um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia. “E, de repente, bombas começaram a cair. Isso me surpreendeu.”

Trump também deu um ultimato: prometeu impor sanções econômicas à Rússia se um cessar-fogo não for firmado até o próximo dia 8 de agosto. Entre as medidas cogitadas, estão sanções secundárias a países que continuarem comprando petróleo russo. Em sua plataforma Truth Social, Trump reforçou que palavras podem ter consequências imprevisíveis e afirmou que os Estados Unidos devem estar preparados “caso estas declarações insensatas sejam mais do que isso”.

Apesar de não ter detalhado o tipo de submarinos ou suas localizações, Trump deixou claro que sua decisão foi motivada pelo uso da palavra “nuclear” por Medvedev. “Quando alguém menciona ‘nuclear’, meus olhos se iluminam. É a ameaça definitiva.” A tensão entre os dois países cresceu nas últimas semanas. A Rússia intensificou ataques à Ucrânia. Apenas na madrugada de quinta-feira (31), um bombardeio matou 31 pessoas em Kiev — entre as vítimas, cinco crianças.

Trump, que inicialmente buscou uma reaproximação com Putin ao reassumir o governo em janeiro, agora adota tom mais crítico ao líder russo, a quem chamou de “inútil” em declaração recente. Ainda assim, reafirmou que o considera um “cara durão”. A escalada verbal ocorre em meio à aproximação do prazo estabelecido pela Casa Branca para um eventual cessar-fogo. Se nada for acertado até 8 de agosto, novas sanções devem ser anunciadas.

Publicado por Felipe Dantas

