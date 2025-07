Trump chega à Escócia para visita particular e reuniões com Von der Leyen e Starmer

Republicano demonstrou otimismo em relação aos encontros com a presidente da Comissão Europeia no domingo (27), e com o primeiro-ministro do Reino Unido, na segunda-feira (28), para tratar de acordos tarifários

Alex WROBLEWSKI / AFP Donald Trump, chegou na última sexta-feira (25) ao aeroporto de Prestwick



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou na última sexta-feira (25) ao aeroporto de Prestwick, perto de Glasgow e inicia uma visita particular de quatro dias à Escócia, durante a qual visitará seus dois complexos de golfe e terá reuniões com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Após a chegada do Air Force One, presenciada por uma multidão de curiosos reunida nas imediações do aeroporto, o mandatário americano se deslocou de carro para um resort em Turnberry, na costa oeste escocesa, onde passará o fim de semana.

Ao descer do avião oficial, o presidente foi recebido pelo embaixador americano no Reino Unido e pelo ministro britânico para a Escócia, Ian Murray. Em declarações à imprensa, Trump disse que os encontros com Von der Leyen, no domingo, e Starmer, na segunda-feira, para abordar o acordo tarifário entre os dois países, “serão muito bons”. A Comissão Europeia confirmou que Von der Leyen viajará “por convite” de Trump, sem dar mais detalhes por enquanto.

“Após um telefonema com o presidente dos EUA, concordamos em nos encontrar na Escócia no domingo para debater as relações comerciais transatlânticas e como podemos mantê-las fortes”, escreveu nas redes sociais. Trump ameaça impor, a partir de 1º de agosto, tarifas de 30% sobre as importações europeias se um novo pacto comercial não for fechado.

Na chegada à Escócia, ele reiterou que há “50% de chances ou menos” de se chegar a um acordo com a União Europeia antes do prazo expirar. De Turnberry, o presidente seguirá para seu outro complexo de golfe, em Menie, no condado de Aberdeenshire, onde, segundo ele, seu filho inaugurará um novo campo de 18 buracos. Trump revelou hoje à imprensa que foi o falecido ator escocês Sean Connery quem conseguiu as permissões para ele abrir esse complexo. Está previsto que na terça-feira ele receba lá o ministro principal da Escócia, John Swinney, que adiantou que pretende levantar “questões globais e humanitárias”, incluindo o sofrimento na Faixa de Gaza.

Esta é a primeira visita de Trump ao Reino Unido desde sua reeleição em novembro de 2024, e antecede uma visita de Estado que ele realizará de 17 a 19 de setembro, quando se hospedará no Castelo de Windsor com o rei Charles III. A chegada dele à Escócia motivou a convocação de protestos neste sábado nas cidades de Edimburgo e Aberdeen, o que ativou uma das maiores operações policiais desde a morte de Elizabeth II em 2022.

*Com informações da EFE