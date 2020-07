Trump diz que China ‘causou grande dano’ ao mundo e chama Biden de ‘corrupto’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nas redes sociais nesta segunda-feira (6) que a China teria causado “grande dano aos Estados Unidos e ao resto do mundo”. Embora não cite o motivo, a mensagem segue o mesmo tom adotado pelo republicano desde o início da pandemia. Em outras ocasiões, o presidente já acusou o governo chinês de ser responsável pelo avanço da Covid-19.

Em vídeo, publicado no sábado (4), o presidente norte-americano afirmou que em breve os EUA vão se recuperar dos efeitos da “praga da China”, se referindo a pandemia do noco coronavírus. Segundo ele, o país estava apresentando o melhor desempenho em toda a história da humanidade, mas foi interrompido pela crise sanitária.

Ainda nesta segunda-feira, em outra publicação no Twitter, Trump também criticou o candidato democrata à presidência, Joe Biden, a quem chamou de “corrupto”. “Se você deseja que seus 401k e ações, que estão chegando ao ponto mais alto de todos os tempos (Nasdaq já está lá), se desintegrem e desapareçam, vote nos Democratas ‘fazem-nada’ da Esquerda Radical e no corrupto Joe Biden”, escreveu.

O 401K é um tipo de plano de aposentadoria, muito popular nos EUA, no qual o dinheiro que deveria ser retido na folha de pagamentos para imposto de renda é direcionado para uma aplicação financeira. Trump concluiu dizendo que a oposição pretende implementar aumentos de impostos “maciços”. “Eles o tornarão muito pobre, rapidamente”, disparou.

If you want your 401k’s and Stocks, which are getting close to an all time high (NASDAQ is already there), to disintegrate and disappear, vote for the Radical Left Do Nothing Democrats and Corrupt Joe Biden. Massive Tax Hikes – They will make you very poor, FAST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020