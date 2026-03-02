Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump cogita envio de tropas terrestres ao Irã

Trump cogita envio de tropas terrestres ao Irã

‘Não me acovardo em relação às tropas no terreno, como todos estes presidentes que dizem’, afirmou o líder americano

  • Por Jovem Pan*
  • 02/03/2026 13h39
MANDEL NGAN / AFP donald trump Trump deu a declaração em uma das várias entrevistas curtas que tem concedido desde que lançou a operação militar contra o Irã

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (2), que não hesitaria em enviar tropas terrestres para o Irã “se for necessário”, em entrevista ao jornal New York Post.

“Não me acovardo em relação às tropas no terreno, como todos estes presidentes que dizem: ‘Não haverá tropas no terreno’. Eu não digo isso”, declarou Trump ao Post, em uma das várias entrevistas curtas que tem concedido desde que lançou a operação militar contra o Irã, no último sábado.

“Eu digo ‘provavelmente não precisamos delas’, [ou] ‘se for necessário'”, acrescentou.

Guerra chega no terceiro dia

A guerra no Oriente Médio chegou ao terceiro dia nesta segunda-feira (2), com novos bombardeios trocados entre Israel e Irã e a expansão de novos focos de conflito na região.

Durante a madrugada, o Hezbollah, milícia xiita aliada ao Irã, lançou ataques contra o norte de Israel como retaliação à morte do aiatolá Ali Khamenei no sábado (28). O Exército israelense respondeu com bombardeios contra o grupo no sul do Líbano e nos arredores de Beirute. Ao menos 31 pessoas morreram e 149 ficaram feridas, segundo o governo libanês.

O Irã, então, respondeu com novos ataques contra cidades israelense. Segundo o governo iraniano, foram lançados mísseis contra Haifa e Tel-Aviv e Jerusalém, onde fica o gabinete do premiê Binyamin Netanyahu.

Em uma entrevista coletiva, o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, afirmou que a operação contra o Irã está em seus estágios iniciais e que mais forças americanas continuam a chegar ao Oriente Médio, sugerindo uma campanha prolongada. “Este trabalho está apenas começando e continuará”, disse ele.

*Com AFP

