Trump cogita envio de tropas terrestres ao Irã

MANDEL NGAN / AFP Trump deu a declaração em uma das várias entrevistas curtas que tem concedido desde que lançou a operação militar contra o Irã



O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira (2), que não hesitaria em enviar tropas terrestres para o Irã “se for necessário”, em entrevista ao jornal New York Post.

“Não me acovardo em relação às tropas no terreno, como todos estes presidentes que dizem: ‘Não haverá tropas no terreno’. Eu não digo isso”, declarou Trump ao Post, em uma das várias entrevistas curtas que tem concedido desde que lançou a operação militar contra o Irã, no último sábado.

“Eu digo ‘provavelmente não precisamos delas’, [ou] ‘se for necessário'”, acrescentou.

Guerra chega no terceiro dia

A guerra no Oriente Médio chegou ao terceiro dia nesta segunda-feira (2), com novos bombardeios trocados entre Israel e Irã e a expansão de novos focos de conflito na região.

Durante a madrugada, o Hezbollah, milícia xiita aliada ao Irã, lançou ataques contra o norte de Israel como retaliação à morte do aiatolá Ali Khamenei no sábado (28). O Exército israelense respondeu com bombardeios contra o grupo no sul do Líbano e nos arredores de Beirute. Ao menos 31 pessoas morreram e 149 ficaram feridas, segundo o governo libanês.

O Irã, então, respondeu com novos ataques contra cidades israelense. Segundo o governo iraniano, foram lançados mísseis contra Haifa e Tel-Aviv e Jerusalém, onde fica o gabinete do premiê Binyamin Netanyahu.

Em uma entrevista coletiva, o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, afirmou que a operação contra o Irã está em seus estágios iniciais e que mais forças americanas continuam a chegar ao Oriente Médio, sugerindo uma campanha prolongada. “Este trabalho está apenas começando e continuará”, disse ele.

*Com AFP